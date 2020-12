Inspecções às unidades de produção de grogue começam a 11 de Janeiro

As vistorias às unidades de produção de aguardente de cana-de-açúcar, que vão estar a cargo da Inspecção-geral da Actividade Económica (IGAE), começam a 11 de Janeiro, prolongando-se por um período de quase um mês.

Através de uma nota, o Ministério da Indústria, Comércio e Energia comunica que as inspecções às unidades de produção de aguardente de cana-de-açúcar, com vista ao próximo período de industrialização do grogue, que decorre entre Janeiro e Junho, iniciam-se a 11 do mês que vem e terminam a 05 de Fevereiro.

No Porto Novo, onde existem 30 unidades de produção, os produtores prometem apostar num “bom ano da safra da cana sacarina” e “zelar” para que este município continue a produzir “um grogue de excelente qualidade”.

Numa recente visita a Porto Novo, nos princípios de Dezembro, o novo inspector geral da IGAE, Paulo Monteiro, assegurou que a instituição vai privilegiar, ao longo do período de industrialização da aguardente, numa “fiscalização pedagógica” junto dos produtores.

Entretanto, os produtores e os autarcas em Santo Antão têm estado a pedir a instalação de uma delegação da IGAE nesta ilha, com vista a uma presença mais efectiva desta autoridade nos três municípios, onde estão localizados 173 alambiques.