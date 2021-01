Exportações caíram 18,5% até Novembro mas aceleraram no final do ano

​As exportações, essencialmente peixe e conservas, caíram 18,5% de Janeiro a Novembro, mas chegaram ao final do ano a recuperar, segundo dados do Banco de Cabo Verde (BCV).

De acordo com um relatório estatístico do BCV, nos 11 meses de 2020 já contabilizados, as exportações de bens totalizaram 4.543 milhões de escudos. Deste volume, quase 1.210 milhões de escudos foram exportados em Outubro e Novembro, recuperando-se assim de fortes quebras em Abril e Maio, período de confinamento generalizado da população devido à pandemia de covid-19.

Novembro teve mesmo o valor mais elevado do ano em exportações, com 607 milhões de escudos registados, muito acima dos quase 180 milhões de escudos exportados em Maio, segundo os dados do BCV.

No mesmo período, Janeiro a Novembro, de 2019, as exportações tinham chegado aos 5.572 milhões de escudos, pelo que 2020 representa uma quebra de 18,5% nessas vendas ao exterior, em que mais de 80% continuam a ser de produtos do mar, nomeadamente conservas e peixe congelado.

Menos de 10% dessas exportações são produtos transformados no arquipélago, correspondendo, nesta caso, essencialmente a calçado e vestuário.

Segundo dados anteriores do Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde, também consultados pela Lusa, Espanha é o país que mais compra os produtos cabo-verdianos, com uma quota superior a 60%, mantendo uma forte actividade na indústria conserveira, essencialmente na ilha de São Vicente.