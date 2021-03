Após 15 anos, Estado retoma gestão do circuito turístico da Cidade Velha

Após 15 anos gerido pela empresa PROIMTUR, o Estado de Cabo Verde retoma a gestão do circuito turístico da Cidade Velha, que passa a ser feita pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas através do Instituto do Património Cultural (IPC).

Segundo um comunicado do IPC, nesta nova fase, para além de garantir que todos os postos de trabalho referentes ao circuito turístico estarão assegurados, pretende-se criar um plano de gestão de transição. O plano de gestão, por sua vez, vai determinar as condições básicas para assegurar, de forma sustentável, a exploração turística dos monumentos históricos, com o fito de contribuir para a regeneração do sítio histórico, desenvolvimento sócio-cultural e económica da comunidade local. Conforme a mesma fonte, pretende-se ainda, fazer uma gestão capaz de criar um roteiro voltado para o turismo cultural e o desenvolvimento local, com a criação de circuitos turístico/culturais mais abertos e participativos, a inclusão de novos monumentos, e programas que permitam um maior contacto e interacção entre os visitantes e os residentes. As receitas provenientes da exploração turísticas e das actividades sócio-culturais, serão geridas através da criação do fundo - Cidade Velha, Património Mundial, que deverão ser canalizadas directa e indirectamente aos investimentos ligadas à reabilitação do património cultural, bem como, para financiar projectos e formações destinados ao empoderamento da comunidade local.

