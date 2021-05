Empregos.cv acumula 16 mil currículos profissionais e 345 ofertas de emprego

A plataforma empregos.cv que foi oficialmente lançada hoje, já acumula 16 mil currículos profissionais de pessoas à procura de emprego. Também cerca de 345 empresas encontram-se registadas na plataforma para promover e divulgar oportunidades laborais.

A informação foi avançada aos jornalistas pelo fundador da JSMedia Lda, empresa responsável pelo projecto empregos.cv, iniciado em 2015.

“A plataforma oferece espaço para os desempregados colocarem os seus anúncios. Neste momento temos aproximadamente 16 mil currículos de profissionais cabo-verdianos e cerca de 345 empresas já registaram na plataforma. A faixa etária das pessoas que procuram emprego é dos 18 a 45 anos, a maioria mulheres”, avançou Jailson Silva.

Apesar do projecto ter sido iniciado em 2015, Jailson Silva acredita que hoje é que a plataforma se tornou capaz de resolver as necessidades do mercado no que tange ao processo de recrutamento e selecção.

Isto porque, conforme descreve, no inicio retiravam os anúncios dos jornais, digitalizavam e publicavam na plataforma, hoje as empresas podem efectuar o registo, colocar os anúncios autonomamente para que os utilizadores possam fazer a candidaturas online.

O fundador da JSMedia Lda justificou ainda que a falta de conhecimento da plataforma é a principal razão do lançamento que ocorreu hoje.

“O empregos.cv é uma plataforma web que conecta oportunidades laborais com o candidato, facilitando assim às empresas todos os passos para o processo de uma contratação efectiva. Desde a criação de anúncios, marcação de entrevistas e também conseguir o candidato em menor tempo possível”, explicou.

Na mesma ocasião, o secretário do Estado para Inovação e Formação Profissional, Pedro Lopes, afirmou que a plataforma apresenta vantagem para as empresas encontrarem talentos e também para os jovens poderem encontrar um trabalho.

Do seu ponto de vista, é uma plataforma que faz sentido, uma vez que o país precisa que as pessoas utilizem ferramentas digitais para responder aquilo que são as suas necessidades.

“Se nesse momento há muitas empresas com vontade de ter talento em Cabo Verde, do nosso lado também há muitos jovens com vontade de encontrar um emprego onde possam mostrar esse talento. É a isso que essa plataforma quer responder, as pessoas acedem através da página empregos.cv e vão a procura de uma melhor solução”, considerou.