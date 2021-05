Combustíveis mais caros e gás mais barato em Junho

A Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME) reviu em alta os preços dos combustíveis e em baixa o preço do gás butano para o mês de Junho.

Segundo a Agência os preços da gasolina sobem para 122$70 por litro e do gasóleo para 94$60 escudos por litro.

Por outro lado, o preço do gás butano volta a descer. As garrafas de 3kg passam a custar 354$00, as de 6kg 745$00, as de 12,5kg actualizam para os 1551$00 e as de 55kg para os 6826$00. A granel o gás butano passa a ser vendido a 124$10.

A ARME estabelece ainda o preço do petróleo em 78$60, o gasóleo para electricidade a 79$40 e o gasóleo marítimo a 67$00. Já o Fuel 380 passa a ser vendido a 75$00 por litro e o Fuel 180 a 76$90 por litro.

Os novos valores do parâmetro Custo de Aquisição do Produto(CP) e os correspondentes preços máximos de venda ao consumidor final dos combustíveis regulados devem vigorar de 1 a 30 de Junho de 2021.