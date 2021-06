Produção trimestral na Construção civil diminui face ao período anterior

A produção na construção civil no 1ª trimestre de 2021 aumentou 7,0%, em relação ao período homólogo de 2020. Contudo, face ao trimestre anterior, a produção registou uma queda, como mostra o “Índice de Produção na Construção Civil”, hoje divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

“A taxa de variação trimestral do índice de produção na construção civil no 1º trimestre de 2021, foi de -5,7%, traduzindo numa queda de produção face ao trimestre anterior”, refere o INE.

Conforme a mesma fonte, no primeiro trimestre de 2021, o índice de produção na construção civil situou-se em 110,7 correspondendo a um aumento de 7,0% face ao período homólogo de 2020.

“Os materiais de base, os materiais de revestimento e os de pintura foram os que mais contribuíram na variação homóloga global”, informa ainda, detalhando que os materiais de instalação e canalização sanitária (44,3%), materiais de electricidade (35,5%), esquadria (25,1%), material de revestimento (21,3%) e material de pintura (10,7%) tiveram variações acima da média verificada no IPCC (7,0%). Já os materiais de base (3,5%) e outros materiais de construção (-12,8%) viram as suas variações inferiores às do IPCC.

Entretanto, atendendo à taxa de variação trimestral do índice de produção na construção civil, esta fixou-se, em -5,7%, no primeiro trimestre de 2021, o que corresponde a uma queda de produção em relação ao quarto trimestre do ano transacto. Este valor é inferior em 7,9 pontos percentuais (p.p) face ao registado no trimestre anterior.

O Inquérito Índice de produção na construção civil (IPCC) é uma investigação estatística periódica que se realiza com o propósito de avaliar e analisar a evolução das principais variáveis económicas das empresas que se dedicam, principalmente, a actividades de construção.