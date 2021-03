Construção civil aumenta 10,6% no 4º trimestre de 2020

No 4º trimestre de 2020, a produção na construção civil aumentou 10,6%, em relação ao período homólogo de 2019, de acordo com os dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Conforme as estatísticas, no 4º trimestre de 2020, o índice de produção na construção civil situou-se em 117,3 correspondendo a um aumento de 10,6% face ao período homólogo de 2019.

Esta variação foi acompanhada pelo aumento de todos os materiais, com particular destaque para os materiais de instalação e canalização sanitária (40,1%), materiais de electricidade (24,4%) e materiais de base (12,8%), com variações acima do IPCC. Os materiais de base foram os que mais contribuíram na variação homóloga global, ou seja, 9,0% num universo de 10,6%.

Quanto à variação trimestral, o índice de produção na construção civil no 4º trimestre de 2020 aumentou 2,2%, relativamente ao trimestre anterior.

O INE destaca que neste período o aumento dos materiais de electricidade (36,0%), esquadria (35,7%), materiais de pitura (15,8%), materiais de instalação e canalização sanitária (12,4%) e materiais de revestimento (4,7%). Os materiais de pintura foram os que mais contribuíram na variação global trimestral do IPCC.