Índice de produção na construção civil aumentou 8,3% no 4º trimestre de 2019

O índice de produção na construção civil (IPCC) fixou-se em 106,1 tendo crescido 8,3% comparativamente ao trimestre homólogo, conforme dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Para esta evolução contribuíram os grupos de materiais de base (13,5%), materiais de revestimento (1,6%) e materiais de electricidade (16,6%).

De acordo com a mesma fonte a taxa de variação trimestral registou decréscimo de 4,4% em relação ao trimestre anterior no período em referência.

Os dados mostram que o decréscimo na variação trimestral deve-se a diminuição da produção de materiais de esquadrias (-36,9%), de materiais de instalação e canalização sanitária (-15,3%) de materiais de revestimento (-12,7%) e de materiais de base (-3,5%).

O IPCC é um indicador cujo objectivo é obter informação trimestral sobre a evolução de produção na construção civil.

De acordo com o INE, o mesmo é calculado tendo como suporte o volume dos materiais consumidos nas construções, com base nas informações das empresas com sede no território nacional.