Construção civil cresce 7,4%

No primeiro trimestre deste ano o sector da construção civil registou um crescimento de 7,4% relativamente ao mesmo período do ano passado.

A comparação com o ultimo trimestre do ano passado, no entanto, é negativa. Segundo o Instituto Nacional de Estatística o sector da construção civil registou um decréscimo de 1,4% quando comparado com o último trimestre de 2018. “Esta evolução deve-se sobretudo à queda de produção de materiais de pintura (-27,6%) e de esquadrias (-36,4%). Contudo esta queda foi atenuada pelo aumento da produção de materiais de revestimento (25,2%), de materiais de base (3,0%)”, explica o INE.

Em termos homólogos – comparação com o primeiro trimestre do ano passado - o INE registou um crescimento de 7,4%. “Contribuíram para esta evolução os seguintes grupos de materiais: materiais de revestimento (45,4%), materiais de base (4,7%) esquadrias (36,4%), materiais de electricidade (23,4%), e outros materiais de construção (36,7%)”.