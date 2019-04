Desemprego mantém-se nos 12,2%

Sem alterações em relação ao ano anterior. Taxa de desemprego mantém o mesmo valor de 2017 sendo maior entre os jovens 15-24 anos (27,8%).

O Instituto Nacional de Estatística registou, em 2018, uma diminuição da população empregada em Cabo Verde. Segundo os dados apresentados hoje havia, no ano passado, 195.000 pessoas empregadas em Cabo Verde, "tendo diminuído de 8.775 pessoas face ao ano anterior, pese embora tenha registado um aumento da população de 15 anos e mais".

A descer esteve também o número da população desempregada. Segundo os dados do INE, em 2018, registaram-se menos 1.396 pessoas em situação de desemprego, havendo, no total, 27.028 pessoas desempregadas.

Assim, aponta o INE, a "taxa de desemprego de 2018 situou-se em 12,2%, valor igual ao registado no ano anterior (12,2% em 2017). A taxa de desemprego é maior entre os jovens 15-24 anos, 27,8%, pese embora tenha-se registado uma diminuição de 4.6 p.p. face ao ano 2017 (32,4%) nesta faixa etária".

O relatório apresentado mostra que os concelhos de São Salvador do Mundo e Santa Cruz "registam as maiores taxas de desemprego, 20% e 22% respectivamente, os maiores aumentos face a 2017 (9,7 p.p. e 15,8 p.p., respectivamente)".

Já a "taxa de subemprego estimada situou-se em 14,7%, sendo maior no meio rural, 22%. Santa Catarina do Fogo apresenta a menor taxa de desemprego, 3,2%, mas a maior taxa de subemprego do pais, 41,3%. Os resultados estimam um aumento da população inactiva em 17.403 pessoas, passando de 160.157 pessoas em 2017 para 177.560 pessoas em 2018 e, consequentemente da taxa de inactividade que passa de 40,8% em 2017 para 44,4% em 2018.

A principal razão para a não procura de trabalho depende da idade, sendo a frequência escolar a principal razão entre os jovens 15-24 anos (64,5%) e o facto de considerarem que não há emprego entre os jovens 25-34 anos (40,6%)".