Cabo Verde aumenta oferta turística

Santo Antão é a ilha que mais estabelecimentos hoteleiros tem em Cabo Verde e uma das ilhas menos procuradas pelos turistas que chegam ao país.

Nos três concelhos de Santo Antão existem 71 estabelecimentos hoteleiros, mais três do que no ano passado, no entanto, apesar de ser a ilha com mais oferta, Santo Antão atraiu apenas 4,6% dos turistas que chegaram a Cabo Verde durante o ano passado.

Por seu turno, o Sal é a ilha que oferece o maior número de quartos. Em 2018 existiam no Sal 45,7% dos quartos disponíveis no país, a "Boa Vista manteve no 2º lugar, com 27,7% e Santiago o 3º com 10,0%. Por tipo de estabelecimentos, os hotéis continuam a liderar com 76,9% dos quartos, seguidos pelas pensões e hotéis-apartamentos, com 7, 1%, e 5,7%, respectivamente", informou hoje o Instituto Nacional de Estatística no relatório de Estatísticas do Turismo – Inventário Anual de Estabelecimentos Hoteleiros 2018.

O INE avança igualmente que a "oferta de camas concentrou-se principalmente na ilha do Sal (44,7%). Seguem-se as ilhas da Boa Vista com 31,7%, Santiago com 9,4% e S. Vicente com 5,7%. Enquanto, as restantes ilhas oferecem cerca de 8,5% do total das camas disponíveis".

O mesmo documento refere que os "hotéis continuam a empregar o maior número de pessoas, representando cerca de 84,3% do total do pessoal. Seguem-se as pensões e os aldeamentos turísticos, com, respectivamente, 5,6% e 3,4%. A ilha do Sal continua a ser a ilha com maioria do pessoal empregado nos estabelecimentos de alojamento turístico. Cerca de 54 em cada 100 empregados dos referidos estabelecimentos estão nessa ilha; em seguida aparecem as ilhas da Boa Vista, com 24,8% e de Santiago com 8,8%".

Sal e Boa Vista são os mais caros. São Nicolau e Brava os mais baratos

O relatório do INE mostra ainda que as ilhas mais turísticas de Cabo Verde - Sal e Boa Vista - são igualmente as mais caras e que São Nicolau e Brava são as que oferecem os preços mais baixos.

"Nas épocas, alta e baixa, os preços médios dos quartos duplos e individuais continuam sendo mais elevados nas ilhas do Sal e da Boa Vista e, mais baixos em S. Nicolau e Brava", destaca o INE.