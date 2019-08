Hotéis registam aumento do número de hóspedes

Dados do Instituto Nacional de Estatística mostram um aumento de 7% nos hóspedes que deram entrada nos estabelecimentos hoteleiros do país. Reino Unido continua a ser o principal emissor.

Entre 1 de Abril e 30 de Junho deste ano, o número de hóspedes alojados nos diversos estabelecimentos hoteleiros do país cresceu 7%, quando comparado com o mesmo período do ano passado, tendo-se registado igualmente um aumento do número de dormidas na ordem dos 5,3%.

"O Reino Unido foi o principal país de proveniência de turistas. Os turistas ingleses foram os que permaneceram mais tempo em Cabo Verde, com uma estadia média de 8,2 noites. A ilha do Sal foi a mais procurada pelos turistas, representando cerca de 48,7% das dormidas nos estabelecimentos hoteleiros", explica o INE numa nota enviada à comunicação social.

Em termos semestrais, nos primeiros seis meses deste ano registaram-se mais de "413 mil hóspedes e cerca de 2,5 milhões de dormidas, movimentos que se traduzem em acréscimos nas entradas e nas dormidas de 7,8% e 4,9%, respectivamente face ao semestre homólogo".

Segundo os dados revelados hoje pelo INE os Hotéis continuam a ser os estabelecimentos hoteleiros mais procurados, representando 87,9% do total das entradas. Seguem-se as Pensões com cerca de 4,1%, as Residenciais com 3,4% e os Aldeamentos turísticos com 2,6%. Relativamente às dormidas, os Hotéis representam 93,2%, os Aldeamentos turísticos 2,5% e as Pensões 1,9%.

A Ilha do Sal continua a ter maior acolhimento, com 42,5% do total das entradas, seguido da ilha da Boavista, com 31,9% e Santiago com 12,6%. Em relação às dormidas, a ordem é a mesma, em primeiro lugar, a ilha do Sal com 48,7%, a seguir, Boavista com 40,8% e Santiago, com 4,9%.

"O principal mercado emissor de turistas, neste trimestre, continua sendo o Reino Unido com 26,6% do total das entradas, a seguir vêm, Portugal, França, Alemanha, Bélgica e Holanda, responsáveis por 12,1%, 11,0%, 10,9% e 8,4% desse total, respectivamente". Já os residentes em Cabo Verde totalizaram cerca de 7,8% das entradas e 3,9% das dormidas.