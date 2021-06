IGAE inicia selagem dos alambiques nas unidades de produção de grogue

A Inspecção Geral das Actividades Económicas iniciou na passa segunda-feira, 14, a selagem dos alambiques em todas as unidades de produção de grogue.

A informação consta numa nota daquela entidade que solicita aos produtores a suspensão voluntária das actividades de produção e também a disponibilização de todas as informações sobre o produto.

Aos produtores, que necessitam de prorrogação do prazo de industrialização, devem solicitar à Direção Nacional da Indústria, Comércio e Energia, o pedido devidamente fundamentado com a informação relativo a quantidade da matéria-prima, capacidade da fábrica e os dias necessários para prosseguir a produção do grogue.

Segundo a mesma fonte, a selagem dos alambiques permite disciplinar a actividade de produção do grogue, para ter um produto de qualidade, geradora de rendimentos e seguro para o consumo.

Em Cabo Verde existem cerca de 400 unidades de produção de grogue, 173 das quais situadas em Santo Antão.

A selagem dos alambiques surge em cumprimento do disposto no Regime Jurídico que regula a produção do grogue, Decreto-Lei nº 11/2015 de 12 de Fevereiro.