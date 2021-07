Preços do turismo diminuíram 6,6% no segundo trimestre de 2021

Dados divulgados hoje pelo INE mostram que os preços da oferta turística diminuíram 6,6% no segundo trimestre de 2021.

De acordo com o Índice de Preço Turísticos (IPT) do INE, no segundo trimestre de 2021 a taxa de variação homóloga registada foi de -6,6%, resultado superior em 2,9 pontos percentuais face ao trimestre anterior.

A variação trimestral observada no segundo trimestre de 2021 foi de 0,1%, inferior em 0,6 p.p. ao valor registado no trimestre anterior que apresentou uma variação de 0,7%, reflexo do padrão de sazonalidade deste indicador.

Segundo a mesma fonte, no segundo trimestre de 2020, esta variação tinha sido negativa e relativamente intensa (-3,0%), situando-se 3,1 p.p. abaixo da actual.

O índice concluiu que a classe dos hotéis, cafés e restaurantes apresentou uma variação homóloga de -6,7%, 2,9 p.p. acima da que se verificou no trimestre anterior.

“Note-se que a componente do Alojamento, que corresponde a 63,05% da despesa turística, com especial destaque para os Hotéis, correspondendo a 59,07% da despesa turística total, registaram uma contribuição negativa (-6,0 p.p.) de sinal idêntico à do trimestre anterior, mas de menor intensidade (-8,2 p.p.)”, salientou o INE.

Quanto à restauração, cujo peso representa cerca de 35,7% da despesa turística, o estudo do INE constatou que apresentou uma contribuição positiva (0,2 p.p.) de sinal contrário (0,26 p.p.) à do trimestre anterior.

O estudo concluiu que quase todas as ilhas apresentaram contribuições trimestrais negativas, respectivamente as ilhas da Boa Vista (-3,3%), Sal (-2,5%), Santo Antão (-0.6%), São Vicente (-0,3%) e Santiago (-0,05).