Combustíveis mais baratos e gás mais caro em Setembro

A Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME) informou que a partir do dia 01 de Setembro, os preços de combustíveis no mercado nacional vão ficar mais baratos e o gás mais caro.

De acordo com a nova tabela divulgada pela ARME, um litro de gasóleo normal passa a ser vendido a 99,20 escudos, a gasolina passa a 130,60 escudos a litro, o petróleo a 82,60 escudos a litro, o gasóleo para electricidade a 83,90 escudos a litro e o gasóleo marinha a 71,00 escudos a litro. O fuel 380 custará 78,30 escudos a litro e o fuel 180 81,20 escudos a litro.

O gás butano passa a ser vendido a granel por 147,10 escudos a quilo, sendo que as garrafas de três quilos passam a custar 419 escudos, as de seis quilos a 883 escudos, as garrafas 12,5 quilos a 1.839 escudos e as de 55 quilos a 8.090 escudos.

Assim, no mercado interno, os preços do Gasóleo Normal, Gasóleo Electricidade e Gasóleo Marinha diminuíram 1,68%, 2,10% e 2,07%, respectivamente. Em contrapartida, o butano registou aumento de 2,29%. Isto corresponde a um decréscimo médio dos preços dos combustíveis de 1,60%.

Comparativamente ao período homólogo (Setembro de 2020), a variação média dos preços dos combustíveis corresponde a um aumento de 33,2% e, relativamente à variação média ao longo do ano em curso, ela corresponde a um acréscimo de 8,2%.