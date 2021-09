TUI Alemanha retoma voos para Sal

A operadora TUI Alemanha retoma a partir de hoje, 7, as operações para a ilha do Sal. O primeiro voo, proveniente de Frankfurt aterra no aeroporto Amílcar Cabral às 17h30.

De acordo com o Instituto do Turismo de Cabo Verde a operadora pretende realizar um voo semanal para as ilhas do Sal e Boa Vista provenientes dos aeroportos de Dusseldorf, Frankfurt e Hanôver.

No tocante à ilha da Boa Vista, o início das operações está previsto para o dia 10 de Setembro.

Em Agosto, a operadora italiana Neos também retomou os voos charter para as ilhas do Sal e da Boa Vista com partida do aeroporto de Malpenza, em Milão. A programação previa dois voos durante Agosto e dois em Setembro.

Cabo Verde encerrou as ligações aéreas internacionais em 19 de Março de 2020, no mesmo dia em que foi diagnosticado o primeiro caso de COVID-19 no país, precisamente na ilha da Boa Vista. As ligações aéreas internacionais comerciais só foram retomadas em Outubro e o primeiro voo para o Sal aconteceu em Dezembro.