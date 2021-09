Combustíveis mais caros em Outubro

Os preços dos combustíveis ficam mais caros a partir das 00h00 desta sexta-feira, de acordo com o comunicado mensal emitido pela ARME que actualiza os preços máximos a vigorarem até 31 de Outubro.

Em comunicado, a Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME) informa que os preços médios dos combustíveis nos mercados internacionais, cotados em USD/ton, tiveram aumentos generalizados durante o mês de Setembro (7,10%), relativamente ao mês de Agosto.

Assim, de acordo com a nova tabela, um litro de gasóleo normal que custava 99,20 passa a ser vendido a 105,40 escudos/L;escudos, a gasolina de 130,60 a 136,20 escudos/litro, o petróleo de 82,60 a 88,40 escudos/litro, o gasóleo para electricidade de 83,90 a 90,20 escudos/litro e o gasóleo marinha de 71 a 76,50 escudos litro. O fuel 380 custará 85,50 escudos/litro e o fuel 180 88,40 escudos/litro.

A mesma fonte acrescenta que o gás butano que custava 147,10 passa a ser vendido a granel por 153,10 escudos a quilo, sendo que as garrafas de três quilos passam a custar de 419 a 436 escudos, as de seis quilos vendidas de 883 a 918 escudos, as garrafas 12,5 quilos de 1839 a 1.913 escudos e as de 55 quilos de 8.090 a 8.418 escudos.

A ARME informou, por outro lado, comparativamente ao período homólogo, a variação média dos preços dos combustíveis corresponde a um aumento de 48,2% e, relativamente à variação média ao longo do ano em curso, ela corresponde a um acréscimo de 13,8 por cento.