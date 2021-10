Portos de Cabo Verde movimentaram quase 112 mil passageiros em Setembro

Os portos nacionais registaram o movimento de 111.723 passageiros no transporte marítimo interilhas em Setembro, 58% acima do registado no mesmo mês de 2020, segundo dados oficiais consultados hoje pela Lusa.

De acordo com o mais recente relatório de tráfego da Enapor, empresa pública responsável pela gestão dos nove portos do arquipélago, o registo de Setembro compara ainda com o recorde de 168.753 passageiros em Agosto (-33,9%), mas continua a recuperar das fortes quebras desde Abril de 2020, quando as viagens interilhas de passageiros foram condicionadas pelas medidas para conter a pandemia de covid-19.

A CV Interilhas, liderada (51%) pela portuguesa Transinsular, do grupo ETE, detém a concessão do serviço público de transporte marítimo de passageiros e carga, durante 20 anos, sendo actualmente a única empresa a operar neste sector no arquipélago e que admitiu que a pandemia representou uma quebra de 30% na actividade em 2020.

Do total de Setembro, 34,1% representou o movimento no Porto Grande e 28,3% no Porto Novo, respectivamente. O Porto da Praia registou uma quota de 11,7% do total, com um movimento que caiu para 13.115 passageiros, indica o relatório da Enapor.

Ainda em Setembro, os portos de Cabo Verde movimentaram 638 escalas de navios, menos 0,8% face a Agosto e 26,6% acima do registado em Setembro de 2020.

Já o movimento de mercadorias aumentou 32,2% face a Agosto, para 227.935 toneladas, e 33,3% comparando com Setembro de 2020.

Os portos de Cabo Verdenacionais movimentaram em 2020 um total de 757.011 passageiros, uma quebra de quase 30% face ao ano anterior, explicada com os efeitos da pandemia de covid-19, que obrigou à suspensão das ligações interilhas.

De acordo com o relatório de tráfego anual elaborado pela Enapor, no espaço de um ano foram transportados menos 314.249 passageiros (-29,3%).