Transavia anuncia ligação entre Paris e Boa Vista

A companhia de baixo custo francesa Transavia, do Grupo Air France-KLM, anunciou esta semana a abertura de duas novas rotas para as ilhas da Boa Vista e do Sal. Segundo o NewsAvia, site especializado em notícias sobre o sector aeronáutico, os voos começam no mês de Dezembro e prolongam-se até Março de 2022.

A primeira rota, com um voo semanal às sextas-feiras, terá início no dia 17 de Dezembro, entre o Aeroporto de Paris/Orly e o Aeroporto Internacional Aristides Pereira, na ilha da Boa Vista. Os voos já estão à venda com tarifas a partir de 139 euros com taxas incluídas, segundo refere a companhia aérea. Por outro lado, os voos entre Paris/Orly e o Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, na ilha do Sal, serão feitos aos sábados a partir de 18 de Dezembro. “A Transavia France está confiante de que estas duas novas rotas para Cabo Verde, país que não tem ligações directas ou regulares para França, terão grande sucesso, não só no mercado turístico, dado as ilhas serem muito procuradas por viajantes que, normalmente embarcam em voos fretados pelos operadores turísticos, como também entre os naturais de Cabo Verde, que têm uma grade diáspora na Europa, nomeadamente em França”, lê-se no NewsAvia. De referir que no passado mês de Setembro a companhia Transavia tinha anunciado uma nova rota entre os aeroportos de Paris Orly, em França, e a ilha do Sal a partir de Dezembro. Os únicos voos de ligação regular para a Europa são da TAP para (e de) Lisboa, com vários voos semanais para Sal, Santiago, Boa Vista e São Vicente cujos preços altos têm sido muito criticados pelos passageiros cabo-verdianos. Recorde-se ainda que o governo, a propósito da suspensão das operações e da reestruturação da TACV/Cabo Verde Airlines, tinha comentado que estava a estudar medidas para contrapor a falta de voos e apontou precisamente na direcção de uma eventual negociação com companhias europeias de baixo custo. Outras companhias aéreas europeias, muito ligadas a operadores turísticos, nomeadamente a TUIfly, estão, desde Setembro, a retomar os voos para Cabo Verde.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.