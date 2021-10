Navios cruzeiros voltam a Cabo Verde depois de 19 meses

Os portos nacionais voltarão a receber navios cruzeiros com passageiros no próximo dia 19 de Outubro, estando previstas cerca de 68 escalas até o final do ano, depois de 19 meses de paralisação total devido à pandemia.

A informação consta de um comunicado da ENAPOR, publicado hoje na sua página de Facebook.

Segundo aquela fonte, o primeiro navio a escalar o Porto Grande é o EUROPE 2, proveniente do Porto de Tenerife, e é o primeiro de três itinerários que este navio irá realizar no arquipélago durante o mês de Outubro, com paragens também no Porto da Praia, no dia 20, e no Porto Novo no dia 21.

“Esta primeira escala de cruzeiros com passageiros, após o início da pandemia, é um sinal animador e servirá como um teste a um regresso seguro dos cruzeiros, atendendo as novas condições de segurança para a recepção desses navios, estabelecidas pelo Governo através da portaria N.º 78, publicada no BO de 30 de Julho de 2021”, lê-se.

A ENAPOR informa ainda que o que se pretende é uma retoma progressiva e sustentada dos cruzeiros e, neste sentido, os Portos de Cabo Verde em concertação com as entidades de saúde e demais parceiros, encontram-se preparados para a recepção desses navios, estando definidos os protocolos necessários ao cumprimento de todas as normas de higiene e segurança impostas pela situação epidemiológica actual.