Festival de gastronomia ‘Master Menu’ com duas dezenas de restaurantes confirmados

​O Festival de gastronomia ‘Master Menu/Sal a Gosto’, que acontece nos dias 22 a 27 deste mês, no largo do Memorial Amílcar Cabral, na cidade da Praia, já tem confirmado a participação de duas dezenas de restaurantes, conforme informações avançada pela organização.

Promovido pela Infoplus, empresa que gere as revistas Turimagazine e a Master Menu, o festival será tipo um aquecimento para evento ‘Sal a Gosto’, agendado para o próximo ano, na ilha do Sal, tendo por objectivo a promoção da gastronomia e dos produtos cabo-verdianos, enquanto componente turística.

O presidente do conselho de administração da Infoplus, Carlos Morgado, adiantou à Inforpress que neste momento a empresa e os parceiros estão a ultimar os preparativos do certame, que irá acontecer numa tenda gigante, há vários dias montada no largo do Memorial Amílcar Cabral, na Várzea.

Serão cinco dias para degustação de pratos e bafas diversos confeccionados à base de produtos nacionais.

Conforme Carlos Morgado, o evento deverá contar também com um ‘show-cooking’, promovido pela Associação dos Chef de Cabo Verde, e a exposição de empresas que fazem a produção e a distribuição de alimentos e bebidas em Cabo Verde nomeadamente a Tecnicil Indústria, a Moave e a Montanhês entre outras.

O evento contará ainda com concertos musicais, animação, carrosséis e insufláveis para os mais novos.

A entrada para o recinto da feira se fará mediante uma pulseira electrónica adquirida por 200 escudos e o certificado de vacinação.

O presidente da Infoplus avançou ainda que todas as medidas sanitárias estão a ser tomadas para que o evento não se afigure como espaço de propagação do novo coronavírus.

Depois da Praia, a intenção é de levar o evento para as ilhas Fogo, São Vicente e Boa Vista, devendo culminar na ilha do Sal, onde está agendado, para o próximo ano, o “grande festival Sal a gosto”.

Na realização deste evento, a Infoplus conta com a parceria da ONON produções, tendo ainda como parceiros institucionais o Ministério do Turismo, a Câmara Municipal da Praia e CVTelecom, o Banco Interatlântico e a Electra.