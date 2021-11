Quarta edição da Ocean Week reforça apelo sobre importância dos oceanos

A quarta edição da Cabo Verde Ocean Week (CVOW) recupera e reforça o apelo sobre a importância dos oceanos para a sustentabilidade do planeta.O evento acontece em formato híbrido, de 21 a 26 de Novembro, no Mindelo.

O papel da Zona Económica Especial Marítima, em São Vicente, no desenvolvimento do país, a investigação aplicada e a sustentabilidade dos oceanos, a literacia do oceano na educação para a cidadania são alguns dos temas que estarão em análise durante o evento, segundo o programa provisório, apresentado esta quarta-feira.

A presidente da Cabo Verde Ocean Week, Eneida Gomes, destaca o papel do evento na promoção da sustentabilidade ambiental e preservação dos oceanos.

“A Cabo Verde Ocean Week aborda, uma vez mais, a importância dos oceanos para a sustentabilidade do planeta, o impacto das actividades ligadas ao mar na economia do país, identificando áreas de negócios que permitam explorar, de forma sustentável, os recursos marinhos”.

Eneida Gomes considera que a CVOW é uma marca que “conquistou respeito internacional, deu visibilidade ao país e chamou a atenção do mundo para as potencialidades das ilhas”.

Questionada sobre os ganhos do evento, que já vai na 4ª edição, Eneida Gomes aponta, nomeadamente, para a criação do Campus do Mar.

“São embriões gerados dentro da Ocean Week. Já foram feitas grandes parcerias a nível internacional e nacional, projectos que têm vindo a ser desenvolvidos, que vinham antes e que dentro da CVOW foram fortalecidos”, comenta.

Portugal, Canárias, Espanha e Alemanha são os países que marcarão presença no evento, cuja cerimónia oficial acontece no dia 22 de Novembro, com a presença do Presidente da República, José Maria Neves.