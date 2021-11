​Quarta edição do Cabo Verde Ocean Week arranca em São Vicente

A quarta edição do Cabo Verde Ocean Week arrancou este domingo com uma campanha de limpeza de praias nas ilhas de Santo Antão, São Nicolau, Sal, Boa Vista, Maio, Santiago, Fogo e Brava. Mas a cerimónia oficial de abertura acontece hoje, às 15:30, no Centro Oceanográfico de São Vicente.

Esta edição recupera e reforça o apelo sobre a importância dos oceanos para a sustentabilidade do planeta. O Ministro do Mar, Paulo Veiga, diz que o objectivo continua a ser sensibilizar e aumentar a literacia dos oceanos.

“É preciso sensibilizar os adultos, mas é bom começar com as crianças que já têm isto incorporado. Nós temos que aumentar a literacia dos oceanos não só para as crianças, mas essencialmente para as comunidades costeiras. Esta 4ª edição do Ocean Week vai nesse âmbito: discutir as oportunidades que existem e como fazê-las de forma sustentável”, diz.

Paulo Veiga falava este domingo aos jornalistas, em São Vicente, à margem de uma campanha de recolha de lixo em algumas praias da orla marítima da ilha, culminando com uma ação de limpeza subaquática da Praia da Lajinha e enseada de Coral, juntamente com mergulhadores e ativistas ambientais. O governante alerta que é preciso ação de todos para salvar o planeta.

Se não salvarmos o maior pulmão do nosso planeta estamos a pôr em risco a nossa própria existência. Portanto, penso que temos que mudar a forma de estar e ser”, defende.

O papel da Zona Económica Especial Marítima, em São Vicente, no desenvolvimento do país, a investigação aplicada e a sustentabilidade dos oceanos, a literacia do oceano na educação para a cidadania são alguns dos temas que estarão em análise durante a quarta edição do Cabo Verde Ocean Week, que acontece em formato híbrido, até 26 de Novembro, no Mindelo. A cerimónia de abertura será presidida pelo Presidente da República, José Maria Neves, e contará ainda com as intervenções do Ministro do Mar, Paulo Veiga, e do presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves.