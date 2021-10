​Cabo Verde Ocean Week agendado para 21 a 26 de Novembro

São Vicente recebe, de 21 a 26 deste mês, a quarta edição da Cabo Verde Ocean Week (CVOW). O anúncio foi feito hoje pelo ministro do Mar, Paulo Veiga, que discursava na cerimónia de abertura da segunda sessão da formação no domínio da fiscalização e controlo das atividades da pesca, destinada a 20 agentes de fiscalização do Barlavento.

“[A CVOW] juntará organismos, especialistas e personalidades nacionais e internacionais de reconhecido mérito, com conhecimento e atenção profunda dos mares e dos oceanos para discutirmos, por exemplo, as questões da sustentabilidade”, aponta. Para Paulo Veiga, a Cabo Verde Ocean Week é um evento de cariz internacional, que reconhece a importância do mar e dos oceanos para a sustentabilidade do planeta, conservação dos recursos marinhos, preservação das actividades levadas a cabo nos oceanos e o seu impacto na economia do país. “Identificando, simultaneamente, áreas de negócio que permitam explorar de forma sustentável os recursos marinhos nos mares sob a jurisdição do país, mas também fomentar a segurança marítima. Para além disso pretendemos desenvolver o espírito da inovação e propor estratégias para potenciar e alargar o nosso horizonte em matéria de implementação da economia azul que, aliás, se encontra em curso”, refere. Lançado em 2018, a Cabo Verde Ocean Week afirmou-se como um espaço de debate em torno do oceano e da estratégia do governo para a economia marítima. É também um ponto de encontro de diferentes protagonistas.

