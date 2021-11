Cai o pano da quarta edição do Cabo Verde Ocean Week

O Governo faz um balanço positivo da 4ª edição da Cabo Verde Ocean Week, que terminou hoje, em São Vicente. O evento aconteceu em formato híbrido e juntou especialistas e personalidades nacionais e internacionais, tendo como foco a preservação dos oceanos.

Na cerimónia de encerramento do evento, o ministro do Mar demissionário, Paulo Veiga, apontou para “ecos de um balanço positivo”.

O apelo de Paulo Veiga centra-se na preservação dos oceanos e da necessidade de acção.

“Urge, neste momento, identificar a conjugação de atitude de grande dinamismo na interpretação dos sinais dos tempos com uma grande oportunidade para identificar caminhos que permitam garantir a sustentabilidade dos nossos oceanos e das gerações presentes e vindouras”, alerta.

Nesta equação, o governante recorda os efeitos nefastos das alterações climáticas, assegurando que o tempo de agir é agora.

“É verdade que um dos passos fundamentais para mitigação das mudanças climáticas acontece quando as empresas estiverem conscientes da necessidade de investimento numa economia de baixo carbono, suportada por medidas de política eficazes e eficientes de governos comprometidos com a sustentabilidade. Não é menos verdade que a descarbonização da economia depende fundamentalmente de atitudes individuais como a diminuição do uso do plástico e uma aposta clara numa economia circular, assente numa redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais ”, adverte.

Paulo Veiga, que tinha pedido a sua exoneração em Novembro, aproveitou a cerimónia de encerramento da Ocean Week para o discurso de despedida.

“Ao finalizar as minhas funções, não poderia terminar esta intervenção sem manifestar o desejo de aproveitar os últimos momentos em que estou como ministro do Mar para agradecer a um conjunto de pessoas e instituições, mulheres e homens de coragem de grande valor que comigo desbravaram mares, venceram tempestades, remaram sem cansar, dia e noite, para que o barco rumasse a um porto seguro”, afirmou.

O Primeiro-Ministro confirmou hoje que Abraão Vicente será o sucessor de Paulo Veiga, no cargo de ministro do Mar, acumulando funções com as de ministro da Cultura e das Indústrias Criativas.