Défice da balança comercial agravou-se mais de 47% em Fevereiro

A balança comercial de Cabo Verde foi novamente deficitária em Fevereiro, em mais de 58,2 milhões de euros, aumentando 47,3% face ao mesmo mês de 2021, segundo dados divulgados pelo INE.

De acordo com o relatório de estatísticas do Comércio Externo, do Instituto Nacional de Estatística (INE), este desempenho foi agravado face ao aumento de 50,2% nas importações, face a 2021, que aumentaram em Fevereiro para 6.864 milhões de escudos.

Já as exportações dispararam 118% em Fevereiro, em termos homólogos, para 402 milhões de escudos, enquanto as reexportações cresceram 62,5%, para 1.846 milhões de escudos.

Com este desempenho, a balança comercial de Cabo Verde voltou a ser negativa em Fevereiro, em 6.461 milhões de escudos, contra os 4.385 milhões de escudos em Fevereiro de 2021 ou o défice de 5.146 milhões de escudos em Janeiro deste ano.

Segundo o INE, a Europa “continua sendo o principal cliente de Cabo Verde”, absorvendo 98,2% do total das exportações cabo-verdianas e com Espanha a liderar a lista dos principais clientes do arquipélago, com uma quota de 78,5% do total, seguida de Portugal (11,9%) e Itália (7,4%).

Os produtos mais exportados por Cabo Verde em Fevereiro foram os preparados e conservas de peixes (85,2% do total das vendas), o vestuário (4,9%) e o calçado (4,6%).

O continente europeu continua também a ser o principal fornecedor de Cabo Verde, com um peso de 70,9% do total, face aos 75,6% em Fevereiro de 2021.

Portugal lidera entre os fornecedores de Cabo Verde, com 42,7% do total das importações cabo-verdianas, seguindo-se Espanha (8,5%), China (5,5%), Malásia (5,2%) e Brasil (5,0%).

Os dez principais produtos importados por Cabo Verde atingiram 51,7% do montante total das importações do arquipélago, essencialmente combustíveis (12,2%), ferro (6,2%), reactores e caldeiras (6,1%), veículos automóveis (5,6%) e plásticos (4,0%), segundo o INE.

A balança comercial de Cabo Verde foi deficitária em todo o ano de 2021, em 642,8 milhões de euros, aumentando 10,5% e anulando a recuperação no ano anterior, de acordo com dados divulgados anteriormente pelo INE.

Em 2021, as exportações aumentaram 1,3% face a 2020, para 5.169 milhões de escudos, e as importações cresceram 9,9%, para 76.563 milhões de escudos.

Já as reexportações aumentaram 26,6% face a 2020, para 18.948 milhões de escudos.

Com este desempenho, a balança comercial de Cabo Verde voltou a ser negativa em 2021, em 71.394 milhões de escudos, anulando por completo a melhoria (-10,6%) de 2019 para 2020, que foi então o melhor resultado anual – deficitário em 64.593 milhões de escudos -, desde 2016, segundo o histórico do INE, sobretudo devido à queda nas importações, face à pandemia de covid-19.