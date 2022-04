Jorge Spencer Lima é novo presidente da Câmara de Turismo

O empresário Jorge Spencer Lima foi eleito na tarde desta sexta-feira, 08, no Sal, o novo presidente da Câmara de Turismo de Cabo Verde, numas eleições que contaram com lista única, conforme informou este sábado a Inforpress.

A lista única foi eleita unanimemente pelos 364 votos expressos, sem votos contra e nem abstenções, resultados que para o novo presidente do Conselho Directivo da Câmara de Turismo é um sinal de confiança em torno desta nova equipa.

Os novos órgãos sociais contam com elementos das várias ilhas do país, o que manifesta um “sinal claro” da nova direcção no sentido de se ter associados em todo arquipélago.

Numa primeira reacção, Jorge Spencer Lima, “Scapa” como também é conhecido, qualifica a lista eleita como “uma lista de consenso e continuidade” e prometeu trabalhar em união de esforços com o Governo e com todos os parceiros para a retoma do sector turístico e da economia do País.

“Nós procuramos fazer uma lista de consenso, mas sobretudo procuramos transmitir confiança dos associados na nossa lista. Esta unanimidade na votação mostra que a Câmara do Turismo está viva e sabem o que querem e esperam desta nova direcção, perante um sector que é extremamente importante para Cabo Verde”, comentou.

Para o recém-eleito presidente da Câmara do Turismo, o sector, que contribuiu em 25% para o PIB nacional, “não pode ser menosprezado, ignorado e nem tratado como mais um actor secundário” da vida económica do País, devendo ser “devidamente reconhecido” no sistema económico.

“Mas sobretudo que os ganhos deste sector sejam distribuídos para todos os cabo-verdianos, mas que também sirva para reforçar as empresas e os seus trabalhadores que dão o seu contributo forte para a melhoria do sistema em Cabo Verde”, frisou.

Considerando que a economia em Cabo Verde, durante muito tempo ainda, vai continuar a depender do turismo, Scapa entende que compete às empresas e aos associados nesta área, trabalhar e dar o seu contributo para reforçar a economia e a situação económica do País.

“Estamos a sair de um momento extremamente difícil que o País e o mundo ainda atravessam, onde nós todos sofremos, fala-se muito na retoma, a retoma ainda está no seu caminho, mas estamos longe dos valores de 2019. Portanto, temos um longo caminho a percorrer, que só será possível se houver o contributo de todos”, ponderou o empresário, clamando para a unidade nesta retoma e afirmação de Cabo Verde, para se sair deste “marasmo económico”.

A construção da sede da Câmara de Turismo, a implementação de um polo de formação turística que sirva as ilhas do Sal e da Boa Vista e a aposta “forte” no domínio da Cultura, são algumas das propostas de Spencer Lima durante o seu mandato.

Por sua vez, o presidente cessante, Gualberto do Rosário, que dirigiu a Câmara de Turismo desde a sua fundação, há 13 anos, felicitou a nova equipa liderada por Spencer Lima, mostrando-se particularmente satisfeito com a lógica de continuidade do trabalho feito.

Acreditando que os objectivos que estiveram na génese da fundação da Câmara de Turismo foram alcançados, Gualberto do Rosário deixa a organização com o sentimento de dever cumprido, asseverando que está “bem entregue”.

“Não tenho dúvidas nenhumas, são pessoas experientes, sérias, convictas, que já deram muito para este País e para outras instituições. O meu sentimento neste aspecto é um sentimento de grande conforto”, exprimiu.