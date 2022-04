Bestfly Cabo Verde recebe primeiro avião Embraer E-190

A Bestfly Worldwide recebeu nesta quarta-feira, 27, o seu primeiro avião a jato Embraer E-190, que surge com as cores da Bestfly Cabo Verde, onde ficará registado, segundo o site especializado em notícias sobre aviação NewsAvia.

De acordo com a mesma fonte, a entrega do avião foi anunciada pela empresa irlandesa de leasing de aeronaves ‘ACIA Aero Leasing’, tendo sido verificada no centro de entregas de aeronaves da Embraer na cidade de Macon, no Estado da Geórgia (EUA).

A Bestfly já opera três aviões turbo-hélices ATR 72-600 do locador, sendo este Embraer E-190 o quarto avião em locação para a companhia aérea africana.

O NewsAvia afirma que um segundo E-190 será entregue nos próximos meses, de acordo com as negociações concluídas em Novembro do ano passado no Dubai Airshow.

O E-190 que ostenta as cores e lettering da Bestfly Cabo Verde e entrará ao serviço em breve.

“A companhia aérea irá aproveitar a versatilidade do E-Jet, aeronave de fabrico brasileiro, para estabelecer a tão necessária conectividade de Cabo Verde para a África Ocidental e para o arquipélago dos Açores, um ponto importante de ligação para os voos de e para a costa leste dos Estados Unidos da América, onde vivem muitos milhares de cabo-verdianos”, lê-se.

Para o presidente executivo da Bestfly, Nuno Pereira, a entrega deste avião, em particular, é muito especial para a sua empresa, uma vez que é o primeiro E-190 e a 25ª aeronave ao serviço da Bestfly Worldwide.

O executivo disse ainda que a chegada do primeiro jato de transporte regional ao grupo Bestfly solidifica a entrada da empresa no segmento dos serviços regulares.

“Este é um marco muito importante para a Bestfly, uma vez que iremos apoiar a população de Cabo Verde com uma conectividade fiável e eficiente que é muito necessária para o seu mercado. A ACIA tem sido um parceiro fantástico ao longo deste processo em coordenação com a Embraer, General Electric (GE), e os reguladores nacionais para a aceitação, certificação e entrada ao serviço do E-190 da Bestfly. Tem sido verdadeiramente um esforço de equipa”.

O grupo BestFly, de origem angolana, opera em vários continentes no sector da aviação civil e em 05 de Julho de 2021 acordou a compra de 70% do capital social da companhia cabo-verdiana Transportes Interilhas de Cabo Verde (TICV).

Em Janeiro deste ano, a companhia recebeu o segundo ATR72-600 para as operações em Cabo Verde, prevendo operar a médio prazo com uma frota de até seis aviões.

A aeronave agora adquirida pela BestFly tem capacidade para transportar 100 passageiros.