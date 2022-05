IPC situou-se em 4,4% em Abril de 2022

​No mês de Abril de 2022, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) registou uma taxa de variação mensal de 0,1%, valor inferior em 1,1 pontos percentuais (p.p) ao registado no mês anterior.

Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e dão conta que a taxa de variação acumulada do IPC foi de 2,9%, taxa superior em 2,1 p.p. à observada no mês homólogo do ano anterior.

A taxa de variação homóloga do IPC total, no mês de Abril de 2022, foi de 7,6%, valor idêntico ao registado no mês anterior.

O INE indicou que no período em análise, o IPC registou uma variação média dos últimos doze meses de 4,4%, valor superior em 0,6 p.p. ao registado no mês anterior e que o indicador de inflação subjacente (índice total excluindo energia e alimentares não transformados) assinalou uma variação homóloga de 5,9%, valor idêntico ao registado em Março de 2022.

Conforme o INE, as classes que se destacaram com maiores variações positivas foram: das bebidas alcoólicas, tabaco, transporte, hotéis, restaurante e cafés. As bebidas alcoólicas e tabaco apresentam uma variação mensal de 0,9% (1,0% no mês anterior e 0,3% em Abril de 2021).

"E os Transportes, com uma taxa de variação mensal de 0,8% (0,1% no mês anterior e -0,7% em Abril de 2021), os hotéis, restaurantes, cafés e similares, com uma taxa de variação mensal de 0,4% (0,1% no mês anterior e 0,0% em Abril de 2021), da Alimentação e bebidas não alcoólicas, com uma taxa de variação mensal de 0,2% (4,4% no mês anterior e 0,8% em Abril de 2021) e a Saúde, com uma variação mensal de 0,2% (1,2% no mês anterior e -0,4% em Abril 2021)", cita.

E em sentido oposto, a classe com maior variação negativa foi: dos vestuários, calçados, bens e serviços, classe de lazer, recriação, cultura e acessórios, equipamentos domésticos e manutenção corrente de habitação.

Os vestuários e calçados apresentaram uma taxa de variação mensal de -1,0% (-1,2% no mês anterior e 0,1% em Abril 2021), os bens e serviços diversos, com uma taxa de variação mensal de -0,5% (0,3% no mês anterior e -0,2% em Abril de 2021).

"A classe de Lazer, recreação e cultura, com uma taxa de variação mensal de -0,3% (0,5% no mês anterior e -0,4% em Abril de 2021) e dos acessórios, equipamentos doméstico e manutenção corrente de habitação, com uma taxa de variação mensal de -0,1% (0,6% no mês anterior e 0,1% em Abril de 2021)", indica.