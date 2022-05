IGAE destrói 2.083 litros de grogue no Sal

A Inspecção-Geral das Actividades Económicas (IGAE) procedeu no passado dia 28, à destruição de 2.803 litros de aguardente produzida a base de açúcar refinado na ilha do Sal.

Através de um comunicado publicado no Facebook, a IGAE justifica a destruição da aguardente por esta ser imprópria para o consumo humano.

Segundo diz, a operação foi levada a cabo no âmbito das acções de fiscalização conjuntas da IGAE com a Polícia Nacional e a Câmara Municipal do Sal, os litros de aguardente se encontravam em recipiente inadequado e com vestígios de produtos químicos.

Ainda para além do grogue foram apreendidos outros produtos, cuja destruição foi feita na lixeira do Morrinho do Carvão.