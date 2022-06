Problemas técnicos na produção de electricidade causam dois cortes gerais em Santiago

Os dois cortes de energia que ocorreram este domingo em Santiago deveram-se a problemas técnicos no sistema de Produção de Eletricidade na Central do Palmarejo, justifica a ELECTRA.

Em breve comunicado, dirigido aos clientes da ilha de Santiago e divulgado no final da tarde de domingo, a empresa lamenta o ocorrido e informa estar "a trabalhar e a fazer todos os possíveis para a retoma do funcionamento normal do serviço".