​Produção industrial registou aumento homólogo de 12,1% no primeiro trimestre de 2022

O índice de produção industrial total registou um aumento de 12,1% no primeiro trimestre de 2022 em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) hoje divulgados.

Em conferência de imprensa, hoje, na Cidade da Praia, o vice-presidente do INE, Fernando Rocha, sublinhou que esta “evolução positiva” se deve à boa performance da indústria alimentar e da indústria de bebidas.

“A indústria de bebidas teve uma variação de 39,7% e a indústria alimentar teve uma evolução bastante positiva de 17,5%", destacou.

Segundo os dados do INE, o índice de preços na produção industrial aumentou 14,2% no primeiro trimestre de 2022 relativamente ao trimestre homólogo, mantendo- se influenciado pelo aumento dos preços da energia e das matérias-primas.

O INE indica ainda que esta evolução foi particularmente influenciada pelo agrupamento das indústrias de electricidade, gás, vapor, água quente e fria ar frio e de captação, tratamento e distribuição de água, com aumentos de 30,0% e 26,4% respectivamente.

O índice relativo às secções das indústrias extractivas e transformadoras registaram variações de 0,0% e 4,8%, respectivamente, e o índice de volume de negócios apresentou uma variação de 33,8% face ao mesmo período do ano anterior.

Os dados do INE apontam que nas indústrias extractivas, registou-se uma variação do volume de negócios negativa, de 21,8%.

O volume de negócios na secção das indústrias transformadoras registou variação de 35,2% e as secções de electricidade, gás, vapor água quente e fria a ar frio e de tratamento e distribuição de água registaram variações face ao período homólogo de 36,9% e 19,3%, respectivamente.

No primeiro trimestre, a variação homóloga dos índices de Emprego e Horas Trabalhadas na indústria foi de 2,7% e 4,2%.

O relatório do INE informa ainda que a secção das indústrias extractivas registou variações em relação ao mesmo período do ano anterior negativas de 13% em relação ao índice de emprego, 10,8% em relação ao índice de horas trabalhadas.

Na secção das indústrias transformadoras, registou-se uma variação homóloga de 3,9% no índice de emprego e 3,1% no índice de horas trabalhadas. Nas secções de electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio e de tratamento e distribuição de água foram registadas variações em relação ao mesmo período do ano anterior no índice do emprego de 1,2% e 3,1%.

No índice de horas trabalhadas registaram variações de 3,0% e 18,2%. No primeiro trimestre de 2022, a taxa de variação homóloga das remunerações na indústria foi de 7,4%.

Neste período, as indústrias extractivas e indústrias transformadoras registaram variações no índice de remunerações de 2,1% e 8,1%. As secções de eletricidade, gás, vapor água quente e fria a ar frio e de captação, tratamento e distribuição de água registaram variações de 2,5% e 26,0% respetivamente.