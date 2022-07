TACV repõe voos cancelados “por motivos operacionais”

A TACV – Cabo Verde Airlines anunciou esta sexta-feira a reprogramação de voos para os dias 10 e 11.

De acordo com uma nota informativa publicada na página oficial do Facebook, o voo Sal/Lisboa de hoje, 9, passou para o dia 10 de Julho com partida do Sal às 13h00, devendo os passageiros comparecer ao aeroporto três horas antes.

Já o voo Praia/Lisboa do dia 10 de Julho foi antecipado para 4h00 da manhã, devendo os passageiros comparecer ao aeroporto três horas antes.

O voo São Vicente/Lisboa do dia 11 foi antecipado para o dia 10 às 07h25.

De referir que alguns jornais online anunciaram esta quinta-feira, 07, que a companhia de bandeira não teve o seu certificado renovado e, como consequência, a European Aviation Safety Agency proibiu os voos da TACV em solo europeu, até regularizar o documento, que está caducado. Por causa desta situação, pelo menos 110 passageiros ficaram ontem em terra na cidade do Mindelo.

Entretanto, a companhia aérea de bandeira desmentiu esta informação, garantindo que os referidos voos foram cancelados “por motivos operacionais”.