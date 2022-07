Preços com variação homóloga de 8,2% em Junho

Em Junho de 2022, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) registou uma taxa de variação mensal de 0,6%. Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatísticas, a variação homóloga foi de 8,2%.

De acordo com o Índice de Preços no Consumidor (IPC), elaborado pelo INE, esta variação mensal fica 0,1 pontos percentuais abaixo da taxa registada em Maio.

“A taxa de variação acumulada do IPC foi de 4,2%, taxa superior em 2,7 p.p. à observada no mês homólogo do ano anterior”, consta.

Já a taxa de variação homóloga do IPC total, no mês de Junho de 2022, foi de 8,2%, valor superior em 0,4 p.p ao registado no mês anterior.

No período em análise, o IPC registou uma variação média dos últimos doze meses de 5,5%, valor superior em 0,6 p.p. ao registado no mês anterior.

O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo energia e alimentares não transformados) assinalou uma variação homóloga de 6,3%, valor superior em 0,4 p.p ao registado em Maio de 2022.