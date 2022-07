Governo ordena inquérito sobre perda de certificado de operador aéreo da TACV

O ministro do Turismo e Transportes ordenou ao Conselho da Administração da TACV a realização de um inquérito sobre o que terá impedido a companhia de renovar, a tempo, o certificado de operador aéreo de país terceiro. Segundo avançou a Rádio de Cabo Verde a companhia aérea tem até o final do mês para apresentar o relatório do inquérito.

“Infelizmente aconteceu esta situação, o que nós temos que reconhecer que houve aí uma deficiência da parte do Conselho de Administração. Há um inquérito que está a ser feito, que o Ministério pediu ao conselho para fazer, para dar uma resposta para saber efectivamente e de forma objectiva o que é que aconteceu e não embarcar nas acusações sobre o que aconteceu. É melhor primeiro apurarmos a verdade e vermos o que é que aconteceu. Por isso, esse inquérito vai ser feito e já foi dada esta orientação ao Conselho de Administração para se saber o que é que aconteceu”, disse Carlos Santos. À RCV o governante avançou que conforme informações preliminares recebidas do Conselho de Administração da companhia aérea, a deficiência na renovação do certificado de país terceiro poderá estar na resposta a questionamentos complementares da AESA. “Pelas informações que temos, mas que ainda são resumidas, essas informações foram entregues no 13 de Maio de 2022. Houve uma resposta do AESA no dia 17 de Maio de 2022 a pedir um conjunto adicional de documentos. Talvez foi aí que não se fez a entrega completa desses documentos”, admitiu. Segundo Carlos Santos a Administração da TACV tem até o final do mês para o relatório do inquérito sobre o que terá impedido a companhia de renovar, a tempo, o certificado de operador aéreo de país terceiro. De referir que há cerca de duas semanas que a Cabo Verde Airlines estava excluída da listagem da AESA das autorizações de Operador de País Terceiro (TCO, na sigla em inglês). Na sequência da não renovação dessa autorização, emitida anteriormente em 2016, a companhia esteve sem realizar voos comerciais de 07 a 09 de Julho, alegando “motivos operacionais”. A situação só foi ultrapassada depois do dia 10 de Julho, com recurso a uma aeronave fretada. No passado dia 19, entretanto, TACV voltou a figurar como operadora autorizada, com o AOC número CV-01/COA e o código TCO CPV-0001. Na quarta-feira, 20, a companhia aérea anunciou que irá retomar operações com a aeronave D4-CCI hoje uma vez que o processo de certificação do aparelho já está concluído. Entretanto, a TACV opera desde Março um Boeing 737-700 da angolana TAAG, de matrícula D4-CCI, cedido em ‘wet leasing’, regime contratual em que uma companhia aérea disponibiliza o avião, a tripulação, garante a manutenção e suporta o seguro do avião, recebendo o pagamento pelas horas operadas por parte da companhia operadora, neste caso a TACV.

