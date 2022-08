Responsável do Departamento de Compliance do iibCV eleita Presidente de Sub-Comité do GIABA

O international investment bank Cabo Verde (iibCV), entidade certificada como um Great Place to Work em Cabo Verde, participou no evento realizado, em Julho, pelo GIABA. Na sequência da sua participação, a Responsável do Departamento de Compliance do iibCV, Karin Barros, foi eleita Presidente do Subcomité de Investigação e Questões Emergentes.

Segundo informações obtidas junto do iibCV, o banco foi convidado a participar na “Cimeira de Compliance da Africa Ocidental realizada pelo GIABA (Grupo de Acção Intergovernamental contra a Lavagem de Capital e o Financiamento do Terrorismo na África Ocidental), realizada nos dias 18 a 21 de Julho na Nigéria”.

Segundo José Soares, Chief Operating Officer (COO) “a instituição no âmbito da sua política de valorização do Capital Humano e concede a oportunidade de representação aos seus quadros mais jovens, com potencial identificado de progressão acelerada, por forma a que estes possam ser expostos a iniciativas realizadas ao mais alto nível e assim catalisem o desenvolvimento de competências e aptidões necessárias ao desempenho de posições de topo, passíveis de serem absorvidas em momentos de elevada responsabilidade, como o que se apresentava.”

Em representação do iib neste evento esteve a Responsável do Departamento de Compliance, Karin Barros, que acabaria por ser eleita presidente do Subcomité de Investigação e Questões Emergentes, que tem por função realizar pesquisas em novas áreas de actuação e inovação, articular com os diferentes Bancos Centrais da África Ocidental, as Unidades de Informação Financeira e outras agências de regulamentação e de aplicação da lei nessa mesma região e em outras jurisdições com o propósito de manter os membros a par dos desenvolvimentos na área de conformidade, especialmente na medida em como deverão afectar a industria financeira.

“O talento do Capital Humano é um recurso que existe em relativa abundância em Cabo Verde. No entanto, apesar de disponível precisa de ser devidamente identificado, acarinhado e nutrido para que permita aos profissionais desenvolver a sua carreira”, explica José Soares.

A escolha de Karin Barros “ficou a dever-se ao seu percurso profissional, dedicação, ética e capacidade demonstradas, visando que esta continue a desenvolver as suas características intrínsecas, bem como as apreendidas no desempenho das suas funções e assim se veja aumentada a capacidade de geração de valor no seio do iib, através dos frutos directos do seu trabalho, bem como da partilha de experiência e conhecimentos com os seus colegas. A escolha, dado o resultado, dificilmente poderia ter-se mostrado mais adequada”.

Segundo Karin Barros, “a realização da Cimeira previa a abertura de candidaturas para os diversos subcomités do COFGMS (Compliance Officer Forum GIABA Member States). Estimulada pela ousadia e pela cultura institucional que define a nossa instituição, candidatei-me, num primeiro momento à participação no Subcomité de Investigação e Questões Emergentes e subsequentemente, à liderança do referido subcomité, sendo eleita como Presidente do mesmo”.

Questionada sobre quais os factores de motivação que a levaram a aceitar o convite para participar e realizar a sua candidatura, Karin salienta “a aprendizagem, partilha de experiências e definitivamente a cultura do iib que é um banco que aposta no desenvolvimento dos seus colaboradores, possibilitando a nossa participação nos processos de tomada de decisão e nos fóruns de gestão, no número significativo de formações com os mais diversos temas, nos quais os próprios colaboradores são também formadores dos colegas.”

O Compliance Officer Forum tem por objectivo que os países membro do GIABA partilhem abordagens e experiências sobre questões relativas à luta contra o branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo e da conformidade em geral, e a forma como afectam os bancos e a indústria de serviços financeiros em geral, assim como promover as melhores práticas e normas em matéria de conformidade na África Ocidental e colaborar com as agências de aplicação da lei e de regulação na luta contra os riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo nos bancos da África Ocidental, em particular, e indústria de serviços financeiros da África Ocidental em geral.

O que é o GIABA

O Grupo de Acção Intergovernamental contra o Branqueamento de Capitais na África Ocidental (GIABA) é uma instituição especializada da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental responsável por facilitar a adopção e implementação da Luta contra o Branqueamento de Capitais (AML) e contra o Financiamento do Terrorismo (CFT) na África Ocidental. É também o Organismo Regional de Estilo GAFI (FSRB) na África Ocidental e trabalha com Estados da região para assegurar o cumprimento das normas internacionais AML/CFT. O GIABA foi criado em 2000 e tem a sua sede em Dakar, Senegal.

O iibCV

O iibCV iniciou a sua actividade no mercado Cabo-Verdiano em Junho de 2010, enquanto subsidiária financeira integralmente detida pelo Novo Banco em Portugal. Em 11 de Junho de 2018, no âmbito da sua estratégia de aquisições, o iibGroup Holding WLL adquiriu 90% do capital do BICV, mantendo-se o Novo Banco como accionista de referência sobre o restante capital.

Actualmente o iib apresenta-se como sendo formado por uma equipa jovem e diferenciada, que tem como objectivo ser um banco de referência junto dos diferentes agentes económicos, com foco na captação e geração de valor decorrente de fluxos económicos e financeiros estabelecidos entre Cabo Verde e a região da Africa Ocidental, com a economia global.

Publicados os dados financeiros referentes ao exercício de 2021, o iibCV apresenta-se no mercado Cabo-Verdiano com um crescimento significativo, sendo actualmente o 3º maior banco em termos de ativos, o banco com maior volume de transacções em bolsa, menor rácio de créditos não produtivos (1,47%), maior retorno do capital (23%) e maior rácio de solvabilidade (31%).

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1080 de 10 de Agosto de 2022.