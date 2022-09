​Movimentação de hóspedes dispara face a 2021

O sector do turismo registou um aumento de movimentação de hóspedes no 2º trimestre de 2022 nas hotelarias e dormidas em Cabo Verde de 688,5% , face ao ano anterior, informou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o INE, no segundo trimestre de 2022, a hotelaria registou mais de 170 mil hóspedes, correspondendo a um aumento de 688,5% face ao mesmo período do ano de 2021, enquanto no mesmo período as dormidas aumentaram 796,9%.

“O Reino Unido passou a ser o principal país de proveniência de turistas. Os turistas do Reino Unido foram os que permaneceram mais tempo em Cabo Verde, com uma estadia média de 5,6 noites. A ilha do Sal passou a ser a ilha mais procurada pelos turistas, representando cerca de 57,9% das entradas nos estabelecimentos hoteleiros”, pode-se ler no documento.

Segundo a mesma fonte, as dormidas atingiram mais de 786 mil no mesmo período, traduzindo-se numa variação positiva de 796,9%, em relação ao 2º trimestre de 2021.

Os dados do INE, na análise por tipo de estabelecimentos, revela que os hotéis continuam sendo os mais procurados, com a marca de 96,0%, representando 92,6% do total das entradas. Seguem-se-lhes as residências,1,6%, referente a 3,2% das entradas e as pensões com 2,3%, correspondendo a 1,3% das entradas.

O INE informa ainda que a ilha do Sal passou a ter maior acolhimento, com 57,9% do total das entradas, seguida da Boa Vista com 21,3%, Santiago com 11,0% e São Vicente com 5,4%.

Em relação às dormidas, a ilha do Sal continua no primeiro lugar com 52,2%, Boa Vista com 38,4%, Santiago com 4,1% e São Vicente com 3,0%. O principal mercado emissor de turistas, de acordo com os dados do INE, no 2º trimestre de 2022, passou a ser o Reino Unido, representando 31,8% do total das entradas, seguido de Portugal com 13,2%, Alemanha 11,5%, Países Baixos 9,7% e França com a marca de 5,8% do total das entradas.

Relativamente às dormidas, o Reino Unido passou a ocupar o primeiro lugar, com 38,8% do total, seguido da Alemanha com 12,6%, Portugal com 11,3%, Países Baixos com 9,8%, e França, com 4,6%, respectivamente.