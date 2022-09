Serviço internet com cerca de 466 mil assinaturas no segundo trimestre

No segundo trimestre de 2022, o número total de assinaturas do serviço de acesso à internet foi de 466.279, do qual 87 por cento foi fornecido pela tecnologia Banda Larga Móvel Small Screen, segundo dados divulgados hoje pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME).

Segundo os dados do Relatório de Indicadores Estatísticos do Mercado das Comunicações Electrónicas em Cabo Verde relativo ao 2º Trimestre de 2022, no final do mês de Junho de 2022, o Serviço de Telefonia Fixa (STF) contava com 55.862 assinantes, correspondendo a uma taxa de penetração de 10 acessos por 100 habitantes.

Estes indicadores apontam para um aumento de 3% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Já no que diz respeito ao segundo trimestre de 2021, nota-se um aumento de 4%.

“Deste modo, quando olhamos para a quota de mercado dos assinantes de telefone fixo, no final do 2ª trimestre deste ano, constatamos que a CVMultimédia detém 51,9%, a CVTelecom 47,9% e a Unitel T+0,2%, respetcivamente”lê-se no documento.

Relativamente ao tráfego de voz, no 2º trimestre de 2022 foram gerados cerca de 4,9 milhões de minutos na rede fixa, correspondendo a uma diminuição de 27% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Já quando comparado com o período homólogo do ano passado, nota-se um decréscimo de 24% no total de tráfego de voz, devido a uma diminuição do tráfego nacional de voz e de internacional de entrada, em 26% e 31%, respectivamente.

Serviços nas Redes Móveis

Quanto aos Serviços de Redes Móveis, a ARME mostra que o número total de cartões de telemóveis activos no mercado, em Junho de 2022 foi de 599.525, o que representa um aumento de 5,5% em relação ao primeiro trimestre de 2022.

Entretanto, quando comparado com o período homólogo de 2021, regista-se um aumento de 6%, pelo que a taxa de penetração neste período foi de 105%, com a CVMóvel a deter 69% da quota do número total de cartões SIM activos.

Segundo o relatório, o número de cartões SIM dedicados exclusivamente às conexões à internet móvel neste periodo, foi de 30.185, o que representa 5% do número total de cartões para o telemóvel.

Assim, verifica-se uma diminuição de 6% em relação ao trimestre anterior e de 15% em relação ao período homólogo do ano passado.

Serviço de Acesso à Internet

“No que concerne ao serviço de internet, no segundo trimestre de 2022, o número total de assinaturas do serviço de acesso à internet foi de 466.279, do qual 87% foi fornecido pela tecnologia Banda Larga Móvel Small Screen. Este número, deve-se a diversidade de tipos de planos oferecidos pelo mesmo”, consta.

Por sua vez, o número de assinaturas do Serviço de Acesso à Internet aumentou em cerca de 5,5% no segundo trimestre de 2022 em relação ao primeiro trimestre de 2022. Entretanto, quando comparado ao período homólogo do ano passado registou-se um aumento de 8%.

Segundo a ARME, a taxa de penetratação do Serviço de Acesso à Internet Serviço situa-se em torno de 82 acessos por 100 habitantes, no final do segundo trimestre de 2022, o que representa uma variação de 4,28 pontos percentuais (p.p) e 5,28 p.p. em relação ao primeiro trimestre de 2022 e segundo trimestre de 2021, respectivamente.