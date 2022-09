BAD e Portugal assinam acordo de garantia de 400 M€ para o Compacto Lusófono

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e o Governo português assinaram esta segunda-feira um acordo de garantia do Compacto Lusófono, através do qual Portugal disponibiliza garantias financeiras de 400 milhões de euros para investimentos nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), com o apoio financeiro daquele banco.

Segundo um comunicado do BAD, cada projecto que beneficie desta garantia será coberto até à maturidade do empréstimo (até 15 anos) e até um máximo de 85% do montante total de capital do empréstimo bancário, de acordo com critérios de elegibilidade predeterminados.

Expressando o seu agrado por participar na sessão de abertura do Fórum, o Presidente Nyusi disse que a visita do Primeiro-Ministro português, e a importante delegação empresarial que o acompanhou, reflecte a relação entre Moçambique e Portugal a nível político e diplomático.

"Estamos na direcção certa para institucionalizar e operacionalizar a diplomacia económica como uma plataforma corporativa e estratégica bilateral que impulsiona e fortalece as relações económicas facilitando e aproximando os empresários nesses dois países", disse o Presidente Nyusi, citado pelo BAD.

Por sua vez, o Primeiro-ministro português, António Costa, frisou que com este e outros acordos assinados estão criadas as condições para os governos moçambicano e português incrementarem a capacidade das empresas portuguesas investirem e desenvolverem Moçambique.

O programa também irá permitir que o Banco diversifique e aumente a sua carteira não soberana a médio e longo prazo nos países onde as suas intervenções no sector privado são mais necessárias.

"Este é outro marco notável no âmbito da iniciativa do Compacto Lusófono, que irá permitir aumentar o apoio adequado e reforçar os esforços existentes do Banco nos países membros do Compacto. Além disso, espera-se que esta garantia aumente significativamente a carteira não soberana do Banco nos países africanos de língua portuguesa", disse o director-geral adjunto para a África Ocidental, Joseph Ribeiro.

Já a directora interina de Soluções para Clientes no BAD, Nana Spio-Garbrah, considera que a assinatura sustentou o esforço do Banco para aumentar significativamente as intervenções do sector privado nos países de língua portuguesa, particularmente após os efeitos económicos da pandemia de COVID-19 e as implicações contínuas para África da crise Ucrânia-Rússia.

“É maravilhoso ver os nossos accionistas continuarem a apoiar o Banco desta forma inovadora", afirmou.

A assinatura contou com a presença do Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, do Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa, e de outros membros das respectivas delegações, durante um fórum de negócios e investimento organizado no âmbito da 5ª Cimeira Luso-Moçambicana, a decorrer presentemente.

O Compacto Lusófono, é uma iniciativa lançada no final de 2017 pelo BAD e pelo Governo português para financiar projectos lançados em países lusófonos com o apoio financeiro do BAD e com garantias do Estado português, que assim asseguram que o custo de financiamento seja mais baixo e com menos risco.

O principal objectivo da iniciativa é aumentar o desenvolvimento do sector privado nos seis países africanos de língua portuguesa – Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial – através de três instrumentos: mitigação de risco para desbloquear investimento, financiamento directo de investimentos privados e assistência técnica para reforçar o crescimento do sector privado.