Carris Metropolitana quer recrutar mão-de-obra de Cabo Verde

A falta de motoristas levou a empresa Carris Metropolitana, operadora de transporte rodoviário da área metropolitana de Lisboa, a recorrer ao mercado cabo-verdiano e alguns desses trabalhadores já estão em Portugal a fazer formação.

Segundo avança a TSF, Rádio Notícias, o anúncio foi feito esta sexta-feira, 9, por André Martins, presidente da Câmara Municipal de Setúbal, na reunião pública do município.

De acordo com o líder do executivo setubalense, alguns destes motoristas cabo-verdianos já estão mesmo em Portugal a fazer formação.

No entanto, outros ainda estão a resolver alguns problemas com vistos e com os requisitos necessários para serem motoristas de transportes de passageiros em Portugal.

De referir que em Julho um representante da Região de Turismo do Algarve veio a Cabo Verde, para fortalecer a comunicação e coordenação entre as instituições públicas e empresas privadas dos dois países, explorando mecanismos que facilitem a mobilidade de trabalhadores entre os dois países no sector do Turismo.

Na época, foi anunciado que estavam disponíveis cerca de 5 mil ofertas de emprego no Algarve e que as mesmas poderiam ser ocupadas por profissionais cabo-verdianos.

Na sequência, a Associação Empresarial de Cabo Verde, sedeada no Sal, manifestou-se esta terça-feira preocupada com a intenção dos operadores turísticos do Algarve.

Por outro lado, a Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento disse não ver “problemas nenhuns” por Portugal realizar iniciativas de recrutamento em Cabo Verde.