IEFP de Portugal realiza Feira de Empregabilidade Cabo Verde - Portugal 2022

Praia e Mindelo são as cidades que vão acolher o evento no próximo mês de Outubro.

Segundo informações avançadas pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) de Portugal o evento “tem como objectivo promover o contacto entre empregadores com actividade em Portugal e potenciais candidatos em Cabo Verde” e realiza-se nos dias 20 e 22 de Outubro.

O IEFP explica que podem participar na Feira de Empregabilidade “as entidades empregadoras, com ou sem fins lucrativos, de qualquer sector de actividade económica, que se inscrevam no evento e apresentem ofertas de emprego para validação, prévia, pelo IEFP de Portugal e verificação do cumprimento de outros critérios legais”.

As entidades podem, também, fazer-se representar com ofertas de emprego pelo IEFP de Portugal ou por uma associação empresarial, acrescenta aquela entidade promotora do emprego em Portugal.

A Feira de Empregabilidade Cabo Verde - Portugal 2022 surge no quadro do acordo de mobilidade existente entre Portugal e os países da CPLP, sendo, ao mesmo tempo, uma iniciativa que visa operacionalizar um dos objectivos do Governo português – atrair trabalhadores para Portugal.