​Bestfly aguarda chegada de outro avião para retomar voos

Depois do cancelamento dos voos deste sábado, 17, devido a avaria do segundo avião, a BestFly informa que está a reprogramar as viagens para hoje, dia em que deverá chegar outro aparelho da companhia ao arquipélago. O aparelho permanecerá no país até a estabilização das operações, informou a empresa em comunicado.

“Estamos a viver um momento desafiante. A nossa principal preocupação é a segurança e por isso, com a avaria da segunda aeronave, na ilha do Fogo, fomos obrigados a cancelar todos os voos previstos para o dia de hoje [domingo,18], enquanto procuramos uma solução alternativa”, explica a administração BestFly. A avaria ocorrida sábado na segunda aeronave ATR72-600 com que a BestFly opera as ligações aéreas em Cabo Verde junta-se à que se verifica há alguns dias noutra aeronave, “em vias de resolução e que ocorre numa altura de forte pressão internacional em matéria de serviços de apoio à atividade aeronáutica”. A administração da BestFly afirma que também mobilizou para a ilha do Fogo uma equipa técnica especializada para recuperar a avaria. “Tudo está a companhia a fazer para ultrapassar a situação com a maior brevidade possível retomar a normalidade dos voos, mesmo recorrendo ao aluguer de avião no exterior”, garante. A empresa assegura que os passageiros dos voos cancelados estão a receber informação dos agentes de handling, em estrito cumprimento da legislação envolvendo a proteção dos respectivos direitos.

