Avaria em avião faz Bestfly cancelar e reprogramar voos

A Bestfly anunciou esta quinta-feira o cancelamento de oito voos previstos para hoje, 26 e que oportunamente serão reprogramados. Há dois voos em stand by.

“Informamos que infelizmente continuamos com uma avaria em um dos nossos aviões, e, tendo que operar com apenas 1, somos forçados a fazer reprogramações. Os voos cancelados serão reprogramados oportunamente”, lê-se num comunicado da companhia aérea.

Os voos Praia-Fogo, Fogo-Praia e Praia-Sal, enquanto a ligação Praia-São Vicente está atrasada e Sal-Praia cancelada.

Também foram cancelados os voos Praia-Fogo e Fogo-Praia. Por outro lado, as ligações, Praia-São Vicente e São Vicente-Praia estão em stand by.

Onze voos nas rotas estão atrasados, incluindo a rota São Vicente-São Nicolau, São Vicente-Sal e Praia-São Vicente, todos ida e volta.

Sem alteração mantêm as ligações Praia-Fogo e Praia-Boa Vista, ambas idas e volta.

De referir que no passado mês de Fevereiro, a BestFly começou a operar com um segundo avião, um ATR72-600 com capacidade para transportar 72 passageiros.