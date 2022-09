A BestFly promete garantir a estabilização das operações a partir desta segunda-feira, 19, com a chegada de Luanda de uma terceira aeronave. Em comunicado emitido esta tarde, a empresa refere que já está a operar com um dos dois aviões que estava avariado.

“A Bestfly Cabo Verde informa aos seus passageiros, que depois de garantir as condições de segurança, já está a operar com uma das suas duas aeronaves. Garantiremos a estabilização das operações com a chegada de Luanda de uma terceira aeronave, prevista para amanhã, 19 de setembro às 06h”, lê-se.

A BestFly cancelou os voos deste sábado devido a avaria do segundo avião. As viagens foram, entretanto, reprogramadas.