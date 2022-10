Polaris passa a operar com Inter-Ilhas em linhas concessionadas à CVI

A Direcção Nacional da Política do Mar anunciou hoje a entrada do navio Inter-Ilhas, da sociedade armadora Polaris, no transporte marítimo inter-ilhas. O navio vai concentrar as suas operações sobretudo na região de Sotavento.

Segundo o director nacional da Política do Mar, o licenciamento e entrada de mais um navio no serviço de transportes marítimos terá impacto na mobilidade das pessoas e mercadorias. “Em estreita articulação com o armador, e tendo em conta as dinâmicas do mercado e o interesse público, a Direcção Nacional de Política do Mar autorizou horários e linhas regulares e com previsibilidade”, refere. O navio Inter-ilhas fará, semanalmente, a ligação Santiago-Fogo-Santiago às terças-feiras. Todas as quartas-feiras, deverá ligar Santiago e Maio. Quinzenalmente fará a viagem São vicente, São Nicolau e Santiago, com reforço dessas ligações, de forma quinzenal, ao longo da semana. Questionado sobre a sustentabilidade das ligações, tendo em conta que o navio fará as mesmas ligações da concessionária do transporte marítimo de passageiros e cargas, a Cabo Verde Inter-ilhas, Giliardo Nascimento aponta que o objectivo é dar opções previsíveis de transporte à população. “Ao disponibilizar um serviço público, não podemos apenas centrar naquilo que são os valores que possam ou não estar envolvidos, o interesse das operadoras em fazer estas estas linhas demonstra que há um mercado por explorar, portanto, vai obviamente existir este mercado”, sublinha. Giliardo Nascimento assegura que as ligações do navio inter-ilhas irão reforçar as já existentes, asseguradas pela CVI. Recorde-se que a CV Interilhas, liderada pela portuguesa Transinsular, assumiu a concessão do serviço público de transporte marítimo de passageiros e carga entre as ilhas em Agosto de 2019, por 20 anos. O Governo já anunciou que pretende renegociar o contrato de concessão.

