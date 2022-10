Participantes dão nota positiva à realização da EXPOTUR 2022

A Feira do Turismo e Artesanato (EXPOTUR), que vinha decorrendo desde sexta-feira, no Sal, terminou, este domingo, com os participantes a manifestarem-se satisfeitos, dando nota positiva à realização do evento que lhes permitiu contactos e fazer negócios.

Considerado um espaço privilegiado de negócios, participaram nesta VIII edição da Feira de Turismo mais de 15 países da CEDEAO, 45 empresas e 54 expositores, destacando-se a presença das empresas cabo-verdianas, nomeadamente hotéis, empresas de eventos e marketing, grupo de batucadeiras de Santiago, entre outras.

Para Elizabeth Cardoso, directora de Cultura na Câmara da Ribeira Grande de Santiago, segundo a qual é a primeira vez que o respectivo grupo de Batuque participa num evento desta natureza fora do seu território, foi uma “experiência única que nos permitiu promover as nossas potencialidades em termos materiais, do que existe no nosso território, mas também imaterial, no caso do batuque, que é o nosso ponto forte”, expressou.

No final, em jeito de agradecimento aos parceiros que os ajudaram a estar presentes nesta feira, contou que o grupo desfilou por todos os stands, apresentando o batuque da Ribeira Grande.

Elizabeth Cardoso assegurou que durante esses dias de feira conseguiram fazer vários contactos com operadores, inclusive, na ilha do Sal, um dos quais proporcionou ao grupo de batucadeiras, conforme disse, uma volta à ilha com um guia “espetacular”, dando-lhes informações sobre as atrações turísticas e culturais que existem na ilha.

“Onde também fizemos um intercâmbio, levando o batuque, uma coisa que sentimos não existir no Sal. Então, acreditamos que demos um upgrade nesta Feira de Turismo e Artesanato, onde o batuque, a nossa cultura, foi o ponto forte desse evento. A cereja em cima do bolo”, enfatizou a responsável na Câmara da Ribeira Grande de Santiago.

A mesma fonte conclui, assinalando que as batucadeiras de Ribeira Grande vão encantadas da ilha do Sal tendo visitado as Salinas de Pedra de Lume, baía de Parda, onde tiveram contacto com os tubarões bebé, Palmeira, Pedonal de Santa Maria.

“Foi uma experiência memorável, na Pedonal onde percebemos que os turistas têm vontade de conhecer muito mais da nossa cultura…não só hotel praia e sol. Eventos culturais fazem parte. O batuque acabou por complementar o que está a faltar aqui na ilha do Sal. E, estamos disponíveis para trazer as batucadeiras para o Sal”, frisou.

“Se houver melhor engajamento, juntarmos todos, acredito que a ilha de Santiago, poderá estar melhor representada nas próximas edições, porque somos nove municípios, cada um com a sua particularidade, e não apenas o berço da cultura da nação cabo-verdiana, que é a Ribeira grande de Santiago, em específico a Cidade Velha”, desafiou.

Também, para Maria Martins, da empresa “EME – Marketing & Eventos”, esses três dias de feira foram proveitosos já que, conforme sublinhou, tem na EXPOTUR, um espaço de network e de promoção, divulgação de serviços ou de venda directa de produtos.

“O resultado é muito positivo, conseguimos estabelecer contactos com potenciais clientes, reforçar a nossa relação com alguns clientes, que felizmente, coincidentemente, participaram na EXPOTUR, e as perspectivas é fazermos algum negócio, a partir desses contactos”, assinalou.

Para as próximas edições, Maria Martins entende que a comunicação deverá ser melhorada.

“Afinar a comunicação com os expositores, envolver mais a comunidade local para que possam visitar a feira, também mais empresários, porque é possível realizar visitas de prospecção de mercado, identificar clientes, e fazer negócio num espaço dessa natureza”, indicou, defendendo ao mesmo tempo, mais integração das actividades de todos os sectores.

“Num espaço único onde será possível sentir a vida da feira, como um espaço de network, contactos, onde é possível vender Cabo Verde através da sua diversidade. Por exemplo, tivemos a Cidade Velha aqui representada pelas batucadeiras, numa animação típica. Única animação típica presente na feira, mas temos funaná, batuque, culinária, a nossa gastronomia, que é algo que devemos vender… ”, completou.