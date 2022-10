Primeiro-ministro inaugura VIII edição da Feira do Turismo

A Feira do Turismo e Artesanato (EXPOTUR) arranca hoje, 21, no Sal, com a participação de mais de 15 países da CEDEAO, destacando-se a presença das empresas cabo-verdianas, devendo ser presidida pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

A cidade de Santa Maria vai conhecer uma movimentação diferente durante este fim-de-semana, com a inauguração, no final da tarde desta sexta-feira, da VIII edição da Feira de Turismo, considerado um espaço privilegiado de negócios.

O certame empresarial vai decorrer numa “grande tenda” instalada no terreno onde se situava o antigo edifício do Hotel Aeroflot, ora demolido.

A administradora-delegada da FIC, Angélica Fortes, será a primeira a discursar na abertura do evento, seguida do presidente da Câmara de Comércio de Turismo de Cabo Verde (CTCV), Jorge Spencer Lima, também do presidente da Câmara Municipal do Sal, Júlio Lopes, para depois o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, que preside à cerimónia, declarar aberta estas jornadas de negócio.

Posto isto, procede-se uma visita guiada pelos stands, estando ainda programadas, nesse mesmo dia, visitas empresariais, e públicas, entre encontros de negócios.

À margem da feira temática, no sábado de manhã, os participantes poderão assistir a um workshop, uma conferência internacional, abordando temas como “O turismo da África Ocidental – Que perspectivas”, apresentado por Paulino Dias; “Criação de um destino turístico regional de turismo de Cruzeiro”, exposto por um representante da Enapor.

Ainda o tema “O mercado turístico de CEDEAO”, cujo painel será composto pelos oradores Jorge Spencer Lima da CTCV, Mamadou Racine SY, presidente da COPITUR, e o ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, seguido de debate.

Já o período da tarde é igualmente reservado a visitas e encontros entre homens de negócios.

Domingo, terceiro e último dia do certame empresarial, prosseguem-se as visitas empresariais, e encontros de negócios (B2B) no Business, prevendo-se o encerramento desta VIII edição da Expotur, por volta das 19:00, com a presença do vice-primeiro-ministro, Olavo Correia, ainda a confirmar.

Promovido pela FIC, com apoio institucional da Câmara de Turismo e do Governo, através do Ministério do Turismo, o evento para vender e promover Cabo Verde enquanto destino turístico, põe foco em novos mercados, que venham particularmente na considerada época baixa, isto é, de Maio a Setembro, para fazer face à sazonalidade considerada ainda muito presente, através da diversificação da procura turística.