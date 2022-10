Combustíveis mais caros em Novembro

Os preços dos combustíveis sobem a partir das 00h00 de 1 de Novembro, de acordo com a tabela actualizada, divulgada hoje pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME).

Com a nova tabela de preços, a gasolina passa a ser vendida por 144,80 ESC/L (em Outubro custava 139,20); o petróleo a 174,80 ESC/L (174,10); o gasóleo normal a 174,50 ESC/L (165,30); o gasóleo para eletricidade a 165,40 ESC/L (156,30); o gasóleo marinha a 139,50 ESC/L (131,50); fuel 380 a 109,20 ESC/KG (112,10) e o fuel 180 a 116,40 ESC/KG (118).

Já o gás butano passa a ser vendido a granel por 164,60 ESC/KG; sendo que as garrafas de 3KG a 469,00 escudos; as de 6KG a 988,00 escudos; as de 12,5Kg, a 2058,00 Escudos e as de 55Kg a 9055,00 Escudos.

“Assim, no mercado interno, os preços do Butano, da Gasolina, do Petróleo, do Gasóleo Normal, do Gasóleo Eletricidade e do Gasóleo Marinha aumentaram em 4,24%, 4,02%, 0,40%, 5,57%, 5,82% e 6,08%, respetivamente, enquanto os preços do Fuelóleo 380 e do Fuelóleo 180 diminuíram em 2,59% e 1,36%, respetivamente. Tudo somado, corresponde a um acréscimo médio dos preços dos combustíveis de 2,77 por cento”, diz a reguladora.

Segundo a ARME, os principais motivos desta subida dos preços do petróleo, no mês de Outubro, têm que ver com as reações do mercado à decisão da OPEP+ em reduzir a sua produção em 2 milhões de barris por dia, com o relato da possibilidade de haver novas sanções económicas impostas à Rússia e ao Irão e com a desvalorização do dólar norte-americano.