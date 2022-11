​Movimentação de hóspedes aumenta 405,6% no 3º trimestre de 2022 face a 2021

O número de hóspedes e de dormidas nos estabelecimentos hoteleiros do país variaram positivamente no 3º trimestre de 2022, com variações de 405,6% e 381,7 % respectivamente, face ao mesmo período de 2021.

Conforme os dados da movimentação de hóspedes em Cabo Verde disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) no período de referência, os estabelecimentos hoteleiros acolheram cerca de 239 mil hóspedes, sendo que as dormidas atingiram 1.128.811 no mesmo período, traduzindo-se estas numa variação positiva de 381,7% em relação ao 3º trimestre de 2021.

O principal mercado emissor de turistas, no 3º trimestre do ano 2022, foi o Reino Unido, representando 32,3% do total das entradas. A seguir vêm Portugal, Alemanha, Países Baixos e França, responsáveis por, respectivamente, 15,5%, 10,7%, 9,7% e 3,0% do total das entradas.

No que se refere ao tipo de estabelecimento hoteleiro, os dados revelam que os hotéis continuam sendo os mais procurados, representando 95,9% do total das entradas. Em segundo lugar estão as residências com 1,7% e as pensões com 1,2%.

Relativamente às dormidas, os hotéis representam 97,8%, as residências e as pensões tiveram as mesmas percentagens, 0,8% respectivamente.

Os dados mostram que a ilha do Sal continua a ter maior acolhimento, com 70,1% do total das entradas, seguida da Boa Vista, com 16,3%, Santiago com 8,0% e a ilha de São Vicente com 2,9%.

Em relação às dormidas, a ilha do Sal continua no primeiro lugar, com 63,3%, Boa Vista com 30,4%, Santiago com 3,3%, e Ilha de S. Vicente, com 1,6%.

Relativamente às dormidas, o Reino Unido ocupa o primeiro lugar, com 36,4% do total, seguido de Portugal, com 15,4% Alemanha, 11,5%, Países Baixos, com 9,0% e França, com 2,2%.