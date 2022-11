Preço do petróleo mantém tendência de descida

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Janeiro terminou a sessão de terça-feira no mercado de futuros de Londres em baixa de 0,16%, para os 83,03 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência em Cabo Verde, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 13 cêntimos abaixo dos 83,16 dólares com que fechou as transacções na segunda-feira.

A cotação do Brent continuou sob pressão, dada a perspectiva de as restrições contra o novo coronavírus na China afectaram a procura neste país, que é o maior importador mundial de petróleo.

No radar dos analistas está agora a próxima reunião da OPEP e aliados, no fim de semana, em que admitem que seja reduzida a produção para procurar sustentar os preços.